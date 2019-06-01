«Из сундука»: Арзамасова сразила поклонников дерзким и сексуальным фото

Лиза Арзамасова удивила поклонников дерзким сексуальным образом. Фотография в амплуа, приведшим почитателей актрисы в восторг, появилась на ее странице в Instagram.

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На снимке Арзамасова сидит в профиль, слегка скрестив ноги. На артистке массивные ботинки, светлая трикотажная юбка, футболка с принтом, клетчатая рубашка и черная кожаная куртка. Завершает образ лаконичный черный чокер на шее девушки.

«Из сундука», — кратко подписала кадр Лиза.

Поклонники Арзамасовой в комментариях принялись поздравлять Лизу с началом лета и восхищаться ее красотой.

«Ножки просто огонь!» — пишут фанаты актрисы.

Instagram @liza_arzamasova

Ранее 5-tv.ru писал о том, что подписчикам Лизы Арзамасовой пришелся по душе и ее элегантный образ.