Первые жители ЛНР и ДНР получили российские паспорта

, 15:00 Эфирная новость 105

Жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик выдали российские паспорта в двух временных пунктах пропуска на границе России и Украины в Ростовской области.

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Фото, видео: ТАСС/Матыцин Валерий, Пятый канал

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Первые жители Донецкой народной республики выехали и в Ростовскую область за российскими паспортами. Всего 34 человека.

В конце апреля Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства нашей страны в упрощенном порядке для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

С тех пор только из ДНР заявки на получение документа отправили более восьми тысяч человек.

Российские паспорта помогут жителям Донецкой и Луганской народных республик получить дополнительные меры социальной поддержки, которых их лишили из-за экономической блокады Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что о возможной выдаче паспортов РФ жителям Приднестровья рассказали в Госдуме.

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