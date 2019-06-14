Первые жители ЛНР и ДНР получили российские паспорта

Первые жители Донецкой народной республики выехали и в Ростовскую область за российскими паспортами. Всего 34 человека.

В конце апреля Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства нашей страны в упрощенном порядке для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

С тех пор только из ДНР заявки на получение документа отправили более восьми тысяч человек.

Российские паспорта помогут жителям Донецкой и Луганской народных республик получить дополнительные меры социальной поддержки, которых их лишили из-за экономической блокады Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что о возможной выдаче паспортов РФ жителям Приднестровья рассказали в Госдуме.