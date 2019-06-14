«Мнение по стилю не спрашивала»: Валерия ответила на критику хейтеров

, 22:24 Фото 362

Подписчики певицы попытались дать ей советы по удачному сочетанию предметов гардероба, но артистка их не оценила.

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Фото, видео: Instagram @valeriya

Певица Валерия ответила хейтерам в Instagram, раскритиковавшим наряд знаменитости. Пользователи попытались дать артистке советы по стилю, однако Валерия их стараний не оценила, передает Teleprogramma.Pro.

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«В данном посте я вообще мнение по стилю не спрашивала. По этому и другим вопросам я предпочитаю обращаться за советом к профессионалам, потому что сколько людей, столько и мнений», — заявила Валерия в ответ на комментарий о том, что леопардовые туфли якобы портят ее образ.

Instagram @valeriya

При этом верные поклонники певицы, наоборот, сочли выбранное ей цветовое сочетание удачным. На новой фотографии артистка предстала в красных укороченных брюках, белой блузе, черном пиджаке и леопардовых туфлях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в начале июня Валерия и Иосиф Пригожин отметили хрустальную свадьбу.

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