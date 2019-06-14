Видео: ДТП в Петербурге с участием автомобиля актера Александра Устюгова

Интернет-портал 78.ru опубликовал видео ДТП с участием актера Александра Устюгова, получившего известность после роли Романа Шилова в сериале «Ментовские войны».

Авария произошла 12 июня в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Судя по видео, в стоявший на светофоре автомобиль с логотипом группы Александра Устюгова Ekibastuz въехала легковушка, после этого брендированное авто, вероятно, по инерции ударило впереди стоящую машину. Далее из транспортного средства кинозвезды вышли два человека. Однако драки, о которой ранее писал 5-tv.ru на самом ролике нет.

Ранее в СМИ появилась информация, что после ДТП на пересечении Тамбасова и проспекта Ветеранов якобы был избит один из участников аварии. Молодой человек, оказавшийся в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом костей лицевого скелета, по предварительной информации обвиняет в случившемся Александра Устюгова.

Сам актер в интервью 78.ru,факт ДТП не отрицал, однако о драке говорить отказался.