Каждый пятый сделавший тату или пирсинг получил проблемы со здоровьем

Примерно один из пяти британцев (около 18%), сделавших в течение пяти последних лет татуировку или пирсинг испытывал проблемы со здоровьем, связанные с возникновением инфекций. К такому выводу пришли медики королевского общества здравоохранения, опросив две тысячи взрослых людей, украсивших себя подобным образом. При этом каждый десятый из них нуждался в серьезном лечении.

Наиболее частыми последствиями назывались жжение или припухлость. Однако в худшем случае занесенная при такой косметической процедуре инфекция вызывает сепсис, который может привести к летальному исходу.

Наташа Королева похвасталась «платьем девственницы»

Как пишет The Telegraph, с 2014 года число тату-салонов в Великобритании увеличилось на 173% и в настоящее время татуировки имеет каждый пятый взрослый. В связи с серьезным риском для здоровья специалисты считают необходимым законодательно ввести обязательное лицензирование на такие услуги.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шестилетний сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской объявил, что собирается набить себе татуировку в виде скорпиона, как у папы.