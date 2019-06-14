Каждый пятый сделавший тату или пирсинг получил проблемы со здоровьем

, 22:59 82

Степень риска оценили британские медики, опросив две тысячи взрослых, украсивших себя татуировками или пирсингом в течение последних пяти лет.

Фото: www.globallookpress.com

Примерно один из пяти британцев (около 18%), сделавших в течение пяти последних лет татуировку или пирсинг испытывал проблемы со здоровьем, связанные с возникновением инфекций. К такому выводу пришли медики королевского общества здравоохранения, опросив две тысячи взрослых людей, украсивших себя подобным образом. При этом каждый десятый из них нуждался в серьезном лечении.

Наиболее частыми последствиями назывались жжение или припухлость. Однако в худшем случае занесенная при такой косметической процедуре инфекция вызывает сепсис, который может привести к летальному исходу.

Наташа Королева похвасталась «платьем девственницы»

Как пишет The Telegraph, с 2014 года число тату-салонов в Великобритании увеличилось на 173% и в настоящее время татуировки имеет каждый пятый взрослый. В связи с серьезным риском для здоровья специалисты считают необходимым законодательно ввести обязательное лицензирование на такие услуги.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шестилетний сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской объявил, что собирается набить себе татуировку в виде скорпиона, как у папы.

Читайте также

+15° Днём +18°
Ночью +12°
64.43
-0.20 72.70
-0.31
Гороскоп на 14 июня: Козероги, остановитесь!

Последние новости

23:19
«Ведьма, не иначе!» — Мать двоих детей Дмитриева поразила поклонников худобой
22:59
Каждый пятый сделавший тату или пирсинг получил проблемы со здоровьем
22:51
Фото полуголой Жасмин шокировало поклонников
22:35
Видео: ДТП в Петербурге с участием автомобиля актера Александра Устюгова
22:24
«Мнение по стилю не спрашивала»: Валерия ответила на критику хейтеров
21:58
Звезда «Ментовских войн» прокомментировал драку после ДТП с его участием
21:44
Воеводина впервые показала рожденного в браке с экс-королем Малайзии сына
21:28
Уволенное Додоном правительство Молдавии согласилось с отставкой
21:15
Чемпион России по сноуборду Дмитрий Кольцов убит в США
20:55
Актера Алена Делона экстренно госпитализировали в США
20:51
Автомобиль протаранил продуктовый супермаркет в Петербурге — видео
20:42
ВКонтакте и DonorSearch запустили сервис для поиска доноров в разных городах
20:30
Филипп Киркоров раскрыл «секрет» дочери Аллы-Виктории о первом ухажере
20:21
Составлен новый рейтинг самых дорогих футболистов РПЛ
20:08
Бывший глава МИД Великобритании признался в употреблении наркотиков
19:53
Кот Бари Алибасова нашелся в школе кунг-фу: от 800 тысяч рублей отказались
19:41
Видео: Авиадебошир так увлекся разговором на испанском, что не заметил спецназ
19:36
Наталья Подольская разочаровала подписчиков новым видео, но обрадовала Преснякова
19:26
Глава Петербурга призвал создать комфортные условия для бизнеса
19:16
«Бесконечные ноги!» — Лобода анонсировала свой концерт снимком в купальнике

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Команда Пятого канала участвует в благотворительной регате «Свет. Дети»

16 июня в акватории Финского залива пройдет благотворительная регата «Свет. Дети». Все средства, собранные за время акции, будут направлены на лечение онкобольных детей.

5-tv.ru

Пресса о компании

Сергей Лазарев и Полина Гагарина выступят для выпускников на «Алых парусах»

Организаторы праздника выпускников школ «Алые паруса» объявили имена артистов, которые примут участие в концерте 23 июня. Об этом стало известно 9 июня.

5-tv.ru

Реклама