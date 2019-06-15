Россия потребовала от Британии объяснить переориентирование спецназа на борьбу с РФ

Посольство РФ в Лондоне ждет от британского правительства объяснений по поводу информации в национальных новостных изданиях о переориентации спецназа Соединенного Королевства на борьбу с Россией. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на заявление официального представителя внешнеполитического ведомства, сделанного в ходе беседы с журналистами.

«Британские власти обязаны дать официальные публичные разъяснения по поводу содержания таких публикаций. Насколько можно понять, речь пока идет о проектах, которые будут представлены на утверждение политическому руководству», — уточнил пресс-секретарь посольства.

По словам российского дипломата, если информация, просочившаяся в СМИ, окажется правдивой, то такое поведение Великобритании станет нарушением международного права.

Заявление российского МИД прозвучало после того, как британское издание The Guardian опубликовало информацию о том, что глава Генштаба ВС Соединенного Королевства Марк Карлтон-Смит намеревается изменить способы работы британского спецназа. По мнению военного спецвойска должны заниматься не антитеррористической деятельностью, а противодействием России. Свою позицию Карлтон-Смит аргументировал тем, что Москва, якобы сеет дезинформацию и не брезгует хакерскими атаками.

Ранее 5-tv.ru публиковал видеоролик, демонстрирующий возможности минометного комплекса Mjölner, собранного на заводе британской военно-промышленной корпорации BAE Systems.