«Хочет быть единственным»: Епифаний Думенко рассказал о конфликте с Филаретом

Глава неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко) в эфире «Радио НВ» рассказал, почему произошел конфликт с почетным патриархом раскольничьей церкви Филаретом (Денисенко).

Как заявил Думенко, главный идеолог автокефалии якобы жаждал быть «единственным бенефициаром украинской церкви».

«Но сейчас мы видим, что одним-единственным бенефициаром хочет быть одна определенная фигура (Филарет — Прим. ред.), определенным одним акционером. Но мы хотим, чтобы эта церковь в будущем руководствовалась соборно, а не единолично», — подчеркнул глава ПЦУ.

Конфликт между предстоятелем ПЦУ и бывшим главой Киевского патриархата Филаретом разгорелся после получения Украиной томоса об автокефалии. Противостояние было настолько сильным, что в конце мая даже вынеслось на обсуждение Синода неканонической Украинской православной церкви.