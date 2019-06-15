«Хочет быть единственным»: Епифаний Думенко рассказал о конфликте с Филаретом

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Причину конфликта глава неканонической Православной церкви Украины раскрыл в эфире «Радио НВ».

Фото: Focus.ua

Глава неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко) в эфире «Радио НВ» рассказал, почему произошел конфликт с почетным патриархом раскольничьей церкви Филаретом (Денисенко).

Как заявил Думенко, главный идеолог автокефалии якобы жаждал быть «единственным бенефициаром украинской церкви».

«Но сейчас мы видим, что одним-единственным бенефициаром хочет быть одна определенная фигура (Филарет — Прим. ред.), определенным одним акционером. Но мы хотим, чтобы эта церковь в будущем руководствовалась соборно, а не единолично», — подчеркнул глава ПЦУ.

Конфликт между предстоятелем ПЦУ и бывшим главой Киевского патриархата Филаретом разгорелся после получения Украиной томоса об автокефалии. Противостояние было настолько сильным, что в конце мая даже вынеслось на обсуждение Синода неканонической Украинской православной церкви.

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