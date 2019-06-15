Крупнейший в мире самолет выставили на продажу в США

Экспериментальный самолет-катамаран Stratolaunc, выставили на торги. Как сообщает телеканал CNBC со ссылкой на собственные источники, крупнейший в мире летательный аппарат продает инвестиционный конгломерат Vulcan.

Самолет, построенный для воздушного старта ракет-носителей, продается вместе со всеми объектами, связанными с ним, а также с правом интеллектуальной собственности.

В компаниях Stratolaunch Systems и Vulcan заверили, что новинка полностью готова к эксплуатации.

Самолет представляет собой два 73-метровых фюзеляжа, которые соединены общим крылом. Размер последнего составляет 117 метров (Для сравнения, поле для игры в американский футбол — чуть меньше 110 метров — Прим. ред.). Масса крылатой машины составляет 250 тонн, с полной нагрузкой — 590 тонн. Самолет-катамаран Stratolaunc может совершать 10-часовые перелеты без дозаправки.

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Первый экспериментальный полет этот самолет совершил в апреле текущего года, пробыв в воздух два с половиной часа.

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