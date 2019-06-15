«Гениальные дети»: Дочь Галкина и Пугачевой завоевала первую медаль по плаванию

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Пятилетняя Лиза похвасталась своими спортивными успехами.

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Фото, видео: Instagram @elizaveta_galkinaa

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Дети Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина не перестают восхищать поклонников. Пятилетние малыши уже обзавелись таким количеством фанатов, которое даже не снилось многим состоявшимся знаменитостям. Подписчики с удовольствием наблюдают, как Лиза и Гарри делают свои первые успехи, а родители юных звезд не забывают делиться с пользователями яркими моментами из их жизни.

Ребята отлично себя показывают и в спорте, и в творчестве, и даже в литературе. Кажется, что в чем-то юные дарования превзошли своих родителей. Уже в пять лет Лиза Галкина завоевала свою первую медаль в соревнованиях по плаванию. В Instagram-аккаунте девочки появилось ее фото с братом Гарри, на котором Лиза демонстрирует свой спортивный трофей.

Instagram @elizaveta_galkinaa

Подписчики юной спортсменки не смогли обойти вниманием такое событие в жизни малышки. Они оставили множество хвалебных комментариев и пожелали ей не останавливаться на достигнутом.

«Дети ваши чудо, как хороши! Поздравления Лизоньке, она прелесть просто! И Гарри классный пацан!»

«Гениальные дети у талантливых родителей!»

«Так держать!»

«Такие детки — прелесть! Лиза — это вообще лапушка-умница! Здоровья вам и успехов!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дети Галкина и Пугачевой покорили сеть своим выступлением.

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