Путин: Россия призывает все страны придерживаться СВПД по Ирану

Президент России Владимир Путин на совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) высказал мнение о том, что действия США, а в частности решение американских властей о выходе из иранской сделки сказывается на нераспространении ядерного оружия. Встреча проходит в Душанбе, куда Путин прибыл 15 июня.
Кроме этого Путин добавил, что наша страна продолжит выполнять свои обязательства по этой договоренности, так как считает такое решение единственным разумным в данной ситуации.
Также Путин заявил о важности не дать допуск террористам к различным видам оружия массового поражения и о необходимости пресекать любую пропаганду экстремистских идей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем договорились главы государств на саммите ШОС.