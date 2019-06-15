Путин: Россия призывает все страны придерживаться СВПД по Ирану

Президент России Владимир Путин на совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) высказал мнение о том, что действия США, а в частности решение американских властей о выходе из иранской сделки сказывается на нераспространении ядерного оружия. Встреча проходит в Душанбе, куда Путин прибыл 15 июня.

«Всех беспокоит и положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий ( СВПД — Прим.ред.) по иранской ядерной программе. Выход США из этой договоренности значительно усложнил ее реализацию, негативно сказывается на общей обстановке в отношении режима нераспространения ядерного оружия», — сказал российский президент.

Кроме этого Путин добавил, что наша страна продолжит выполнять свои обязательства по этой договоренности, так как считает такое решение единственным разумным в данной ситуации.

Также Путин заявил о важности не дать допуск террористам к различным видам оружия массового поражения и о необходимости пресекать любую пропаганду экстремистских идей.

«Для этого следует наращивать сотрудничество по выявлению и нейтрализации террористических группировок, блокированию их финансовой подпитки, в том числе за счет наркотрафика », — пояснил российский лидер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем договорились главы государств на саммите ШОС.