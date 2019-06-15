«Шляпа-дом»: Виктория Дайнеко ошеломила подписчиков гигантским головным убором

Певица Виктория Дайнеко поразила поклонников видео в Instagram, на котором она предстала в купальнике и огромной черной шляпе на голове.

«Вот вам бекстейдж видео секретной фотосессии, которая проходила вчера в красивом Турецком отеле. Скоро вы все увидите! А я полетела дальше» (орфография автора сохранена), — поделилась Виктория.

Шляпа, в которой позирует певица, настолько огромная, что подписчики даже не заметили купальник девушки. Все внимание сосредоточено на гигантском головном уборе, похожем на дом, как подметили фолловеры.

Фанаты Дайнеко остались под впечатлением от этого видео и написали множество восторженных комментариев:

«Принцесса Виктория на отдыхе! Образ великолепный».

«Я даже не заметила купальника? Он вообще есть? Все внимание приковала шляпа!»

«Вика шляпа — шикарная! А вы невероятная!»

«Шляпа-дом», — написали юзеры.

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Виктория Дайнеко –российская певица, победившая в музыкальном проекте «Фабрика звезд-5». В столицу она приехала из Якутии и поразила силой своего голоса и ярким темпераментом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты осудили Дайнеко за «горячее» фото топлес.