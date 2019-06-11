«Сколько пошлости»: Фанаты осудили Дайнеко за «горячее» фото топлес

Известная российская поп-исполнительница Виктория Дайнеко не перестает баловать поклонников соблазнительными снимками. Instagram теледивы полон откровенных фото, на которых она демонстрирует фигуру во всей красе. Певица уже давно не стесняется позировать в купальнике и нижнем белье, а в последнее время на ее странице стали все чаще появляться кадры, на которых она запечатлена почти полностью обнаженной.

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В понедельник, 10 июня, звезда опубликовала очередное фото топлес. На снимке Дайнеко позирует на стуле вполоборота и прикрывает грудь руками. Роковой образ дополняет вечерний макияж, который некоторым подписчикам показался слишком ярким.

Instagram @victoriadaineko

Впрочем, объектом для критики стал не только неудачно подобранный образ, но и весь стиль фотосессии. Подписчики признали публикацию пошлой и осудили Дайнеко за любовь к съемкам в обнаженном виде.

«Сколько пошлости».

«Век такой… Сейчас все выставляют свои обнаженные телеса».

«Вика, отписываюсь от Вас. Была другого мнения о Вас», — написали пользователи.

Другие, в свою очередь, отметили, что певице нечего скрывать — с такой безупречной фигурой можно не бояться выкладывать пикантные снимки.

«Прекрасная творческая личность! Замечательная женщина и мама! Умна и красива!»

«Красивая спина, красивая девушка. Ничего лишнего».

«Смело, красиво, неожиданно! И да, такой красотой надо гордиться и любоваться!» — отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что голая Виктория Дайнеко в душе взбудоражила поклонников.