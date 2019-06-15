Певица Нюша показала подписчикам нежное фото своей малышки

Певица Нюша опубликовала в Instagram фото своей маленькой дочки, которой не исполнилось и года и подписала его: «Выбирать свое чудо». На снимке Серафима запечатлена в летнем костюмчике и с хвостиком на голове. Девочка повернута к маме, так что лица ребенка не разглядеть.

Певица долгое время не выкладывала фотографии ребенка, первый снимок малышки появился у Нюши в Instagram только 5 июня 2019 года, но там тоже не видно лица ребенка. Видимо, певица пока не хочет показывать личико Серафимы, но не может удержаться от того, чтобы не поделиться своей радостью.

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Поклонники Нюши умилились фото и оставили комментарии:

«Боже мой, уже хвостики у милашки!»

«Ой, какая лапочка!»

«Какой пупсик!».

Нюша замужем за чиновником Игорем Сивовым. В ноябре 2018 года у них родилась дочка Серафима.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нюша поделилась важным событием в жизни дочери.