Певица Нюша показала подписчикам нежное фото своей малышки

, 14:50 Фото 449

Артистка поделилась с фолловерами фотографией восьмимесячной дочки Серафимы.

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Фото, видео: Instagram @nyusha_nyusha

Певица Нюша опубликовала в Instagram фото своей маленькой дочки, которой не исполнилось и года и подписала его: «Выбирать свое чудо». На снимке Серафима запечатлена в летнем костюмчике и с хвостиком на голове. Девочка повернута к маме, так что лица ребенка не разглядеть.

Instagram @nyusha_nyusha

Певица долгое время не выкладывала фотографии ребенка, первый снимок малышки появился у Нюши в Instagram только 5 июня 2019 года, но там тоже не видно лица ребенка. Видимо, певица пока не хочет показывать личико Серафимы, но не может удержаться от того, чтобы не поделиться своей радостью.

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Поклонники Нюши умилились фото и оставили комментарии:

«Боже мой, уже хвостики у милашки!»

«Ой, какая лапочка!»

«Какой пупсик!».

Нюша замужем за чиновником Игорем Сивовым. В ноябре 2018 года у них родилась дочка Серафима.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нюша поделилась важным событием в жизни дочери.

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