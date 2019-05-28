«Поползла!»: Нюша поделилась важным событием в жизни дочери

Поклонники Нюши с интересом следят не только за ее творчеством, но и за событиями в ее личной жизни. С рождением дочери большую часть публикаций о своей жизни певица стала посвящать именно ей. Так, артистка поделилась знаменательным событием — девочка впервые поползла.

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Трогательным видео Нюша поделилась со своими подписчиками в сторис на своей странице в Instagram. В кадре малышка в светлом комбинезончике умильно переваливается с ручек на ножки, проползая по детскому коврику с алфавитом.

«Поползла наша принцесса!» — поделилась радостью Нюша.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поклонники не узнали Нюшу после того как та кардинально сменила имидж.