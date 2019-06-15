Названы дата и место прощания с Франко Дзеффирелли

Всемирно известный итальянский режиссер Франко Дзеффирелли будет похоронен в своем родном городе — во Флоренции в понедельник, 17 июня. Об этом написал в Twitter мэр столицы Тосканы Дарио Нарделла.

Он подчеркнул, что на церемонию прощания в знаменитый Зал пятисот Палаццо Веккьо сможет прийти любой желающий.

« Весь мир сможет поклониться ему в его Флоренции», — отметил Нарделла.

Дзеффирелли скончался в своем доме в Риме после продолжительной болезни в субботу, 15 июня. Его приемные сыновья Пиппо и Лучано пояснили, что в последние месяцы состояние здоровья маэстро ухудшалось.

Настоящее имя режиссера — Джанфранко Корси. Первоначально он учился на архитектора, но учебу пришлось бросить, так как началась Вторая мировая война, во время которой он был партизаном.

После войны он увлекся театром, играл в постановках в университете, изготавливал декорации. В кино он дебютировал в 1957 году короткометражным фильмом «Кемпинг». Популярность ему принесли экранизации Шекспира: «Укрощение строптивой» (1967) и «Ромео и Джульетта» (1968). Именно за него его номинировали на «Оскар» как лучшего режиссера, фильм получил приз за лучшие костюмы и операторскую работу.

Кроме того, он получил пять премий Давида ди Донателло, дважды он получал премию «Эмми» и премию BAFTA.