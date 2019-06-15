За рыжего «Иванушку», раскритикованного хейтерами, вступились фанаты и коллеги

, 22:47 Видео 297

Пользователи Instagram обвинили 48-летнего Григорьева-Аполлонова в том, что он сильно растолстел и перестал следить за собой.

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Фото, видео: Instagram @apollonov_ag

Коллегам и поклонникам Андрея Григорьева-Аполлонова пришлось вступить в перепалку с пользователями Instagram, которые обвинили рыжего «Иванушку» в том, что к 48 годам он сильно растолстел и совсем перестал следить за собой. Поток нападок вызвал ролик Григорьева-Аполлонова, опубликованный им ко Дню России.

«Сильно поправились»

«Какие страшные ногти!»

«Прикольные, но с алкоголем нужно завязывать и следить за собой».

«Андрей, почему ты повзрослел на лицо так резко?»

«Рыжий ты такой страшный. Не делай так больше»,

«Страшненьким стал, стареет и дурнеет».

«Он тут похож на деревенскую женщину, причем сильно пьющую», — накинулись на звезду хейтеры.

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Но преданные поклонники принялись утешать своего кумира, призывая не обращать внимание на злобных людей.

«Андрюша, ты наше солнце! Здоровья тебе и счастья!»

«Человек-позитив! Спасибо вам за такую любовь к нам, к каждому!»

«Вы че там нашего Рыжего уже хороните? А ну отставить! Вот прицепились к ногтям».

Как пишут «Дни.ру», еще один музыкант из «Иванушек» Кирилл Андреев заявил, что Григорьев-Аполлонов мало ест и много занимается спортом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Андрей Григорьев-Аполлонов снял целый репортаж с места ДТП в Сочи, на месте которого случайно оказался.

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