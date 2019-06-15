Пассажирский самолет авиакомпании United Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту американского Ньюарка. Борт выполнял рейс из Денвера, штат Колорадо. В результате авиационного происшествия никто не пострадал, сообщает ТАСС.

Отмечается, что воздушная гавань временно прекратила принимать и отправлять самолеты.

« Полеты приостановлены до тех пор, пока не уберут самолет », — говорится в сообщении Федерального авиационного управления Соединенных Штатов.

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По факту инцидента ведомство инициировало проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК опубликовал видео повреждений Boeing после аварийной посадки в Краснодаре.