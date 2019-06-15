Самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорту американского Ньюарка — фото

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В результате авиационного происшествия никто не пострадал. Аэропорт Ньюарка временно прекратил принимать и отправлять самолеты.

Фото: Twitter @ryankirkpatric4

Пассажирский самолет авиакомпании United Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту американского Ньюарка. Борт выполнял рейс из Денвера, штат Колорадо. В результате авиационного происшествия никто не пострадал, сообщает ТАСС.

Отмечается, что воздушная гавань временно прекратила принимать и отправлять самолеты.

«Полеты приостановлены до тех пор, пока не уберут самолет», — говорится в сообщении Федерального авиационного управления Соединенных Штатов.

Twitter @FAANews

По факту инцидента ведомство инициировало проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК опубликовал видео повреждений Boeing после аварийной посадки в Краснодаре.

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