Пассажирский самолет авиакомпании United Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту американского Ньюарка. Борт выполнял рейс из Денвера, штат Колорадо. В результате авиационного происшествия никто не пострадал, сообщает ТАСС.
Отмечается, что воздушная гавань временно прекратила принимать и отправлять самолеты.
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По факту инцидента ведомство инициировало проверку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК опубликовал видео повреждений Boeing после аварийной посадки в Краснодаре.