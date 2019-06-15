Пассажирский самолет ATR 42 авиакомпании MAP сел на брюхо во время аварийной посадки в Бразилии. Инцидент произошел в международной воздушной гавани города Манаус. Борт, совершавший рейс в Карауари, вернулся в аэропорт вылета из-за возникшей неисправности, сообщает ТАСС.

В результате авиационного происшествия двое из 34 пассажиров получили легкие травмы.

Аэропорт Манауса временно прекратил обслуживание рейсов. Вернуться к штатному режиму работы воздушный порт должен не ранее 01.00 по московскому времени.

По факту аварийной посадки ведется проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорту американского Ньюарка.