Следователь под следствием: новые детали из жизни генерала Музраева

10 июня был задержан бывший начальник следственного комитета Волгоградской области Михаил Музраев. Он подозревается в причастности к покушению на губернатора региона Андрея Бочарова. Если его вина будет доказана, то ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сам Музраев предъявленное ему обвинение назвал «фантазией следователей». Как столь высокопоставленный силовик стал фигурантом такого громкого уголовного дела? И что о нем говорят в народе? Корреспондент Алексей Полторанин отправился в Волгоград и узнал много интересных деталей из жизни Музраева.

В столичном изоляторе Лефортово бывшего главу волгоградского Следственного комитета Михаила Музраева в целом все устраивает. Немного беспокоит здоровье и не хватает книг, по крайней мере так он сообщил представителям общественности, которые навестили его в камере.

«Мы дали рекомендацию книги выдать. Потому что он с 11-го числа там находится. На наш вопрос, что он делает — «хожу, меряю шагами камеру», — сказал Борис Клин, член общественной наблюдательной комиссии (Москва).

Мерять шагами камеру следственного изолятора Михаилу Музраеву придется как минимум два месяца. За это время следственный комитет будет собирать доказательства причастности высокопоставленного силовика к покушению на губернатора волгоградской области Андрея Бочарова. Преступление совершено три года назад в поселке Латошинка. В народе это место называют местной «рублевкой».

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В то время Андрей Бочаров жил в элитном коттедже, который арендовал у бывшего коллеги, вице-губернатора области. В ту злополучную ночь высокопоставленный чиновник находился дома. Неизвестные проникли на охраняемую территорию, перелезли через забор и попытались поджечь здание.

Здание потушили, никто не пострадал, а губернатор перебрался в соседний коттедж и старается не вспоминать обо всем произошедшем.

«Слушайте, я себя чувствовал и чувствую себя в безопасности», — рассказывает Андрей Бочаров губернатор Волгоградской области.

А вы усилили охрану после этого случая?

Уважаемый, все нормально, поверьте мне», — отвечает Бочаров.

Чем мог помешать силовику губернатор — сейчас выясняют следователи. Музраев всегда считался образцовым сотрудником и в областной прокуратуре, и позже — в должности главы волгоградского следственного комитета, откуда в декабре прошлого года его с почетом проводили на пенсию.

Последние лет десять Музраев жил в элитном коттеджном поселке. И соседи не только не готовы что-либо рассказывать о нем, но в принципе агрессивно настроены против журналистов.

Сосед Музраева требовал от нас покинуть улицу. А услышав отказ, набросился с кулаками. Молва приписывает Музраеву огромное влияние в регионе. Он якобы активно общался с криминальными авторитетами, среди которых был местный главарь ОПГ Владимир Кадин, убитый восемь лет назад. И якобы еще в должности сотрудника прокуратуры помогал своим друзьям бизнесменам вести дела. Вот, например, коммерческим структурам, связанным с предпринимателем Евгением Ремезовым, в 2003 году необъяснимым образом передали площади на Центральном рынке Волгограда.

«Территории передавались определенному кругу лиц. Приближенными господином Ремезова, которые в свою очередь передавались в субаренду. Это была длинная цепочка, которая отражалась на цене квадратного метра. В сторону повышения разумеется», — делится Станислав Онищенко, помощник директора МУП «Центральный Рынок».

Бюджет Волгограда терял миллионы и новый губернатор Андрей Бочаров решил навести порядок. Через суд часть площадей у Ремезова удалось забрать. Возможно, именно этот факт стал причиной покушения на нового главу области. По крайней мере именно Ремезова по этому делу задержали первым и предъявили обвинение в организации преступления. По версии следствия, предприниматель обратился за помощью к Музраеву, который уже не раз решал вопросы с неугодными людьми. Так, коммерсант Сергей Бочкарев шесть лет назад чуть не лишился своего гостиничного бизнеса — на здание предъявил претензии некий банкир Гиленко. В суде выяснилось, что документы у него фальшивые. Но все обвинения в мошенничестве с банкира позже сняли. Сергей считает, что не безвозмездно — и даже написал заявление в полицию.

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«Я заявил, что на подконтрольные фирмы Энокяна было переведено 450 миллионов рублей первым траншем и вторым траншем еще 80 миллионов, чтобы не заводить уголовное дело на Гиленко», — рассказывает предприниматель Сергей Бочкарев.

Это заявление оказалось на столе у Музраева. Как и еще одно — с просьбой все ж возбудить уголовное дело в отношении Гиленко. В результате Сергея Бочкарева обвинили в ложном доносе на банкира и в попытке завладеть его имуществом. Здание гостиницы теперь под арестом, а предприниматель ждет суда. А начинал Музраев свою деятельность в следственном комитете с ряда показательных дел в отношении высокопоставленных силовиков. Так, начальнику ГУВД Волгоградской области Михаилу Цукруку предъявили обвинение по нескольким коррупционным эпизодам и по превышению полномочий. По одной из версий, некоторые свидетели позже заявили, что давали показания под давлением. И в результате Цукруку дали два года условно. Но разговор с начальником СК Михаилом Музраевым он запомнил навсегда.

«Меня заводят в кабинет к Михаил Кандуевичу. Он сидит, посадил меня напротив и сидит так: «Ну, что понял, кто теперь хозяин в области». Я говорю: «Ты что ль?». «Я!» — вспоминает Михаил Цукрук, бывший начальник ГУВД Волгоградской области.

Насколько безгранична была власть у Мурзаева в регионе — вопрос, конечно, спорный. Но его родственники занимают не самые последние мета в регионе. Родной брат — Захар Музраев — судья в Дзержинском районном суде. Но при виде нашей съемочной группы проявил он себя не самым лучшим образом.

«А вы можете по поводу своего брата прокомментировать?»

«Выйдите», — ответил Захар Музраев.

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Михаил Музраев-младший якобы трудился следователем в Москве. Однажды он устроил конфликт с полицейскими, которые пришли к нему как к участнику одной из пьяных драк.

«Слышь, замолчи. Ты не имеешь права вламываться в двери. Я спецсубьект», — кричит Михаил Музраев, бывший руководитель Следственного комитета по Волгоградской области.

Именно этот «спецсубъект», как утверждают СМИ, три года назад устроил ДТП, в котором погиб житель Волгограда Александр Черекаев.

«Был Михаил за рулем, это был второй смертельный и он был выпивший, и, если это коснулось его — это не ему не сошло с рук, поэтому привезли Ивана. Он был в Волгограде, так он за границей живет», — говорит Марина Черекаева, вдова Александра Черекаева.

По официальным данным именно Иван — второй сын Музраева — был за рулем. А Александр Черекаев, как утверждает экспертиза, перебегал дорогу в неположенном месте. Но супруга считает, что это неправда. Впрочем, уголовное дело возбуждать не стали, происшествие даже не попало в сводки.

«Да это дураку понятно, когда было названа фамилия, у человека вся власть», — говорит Марина Черекаева, вдова Александра Черекаева.

Марина надеется, что виновный в гибели ее супруга будет наказан. Возможно, так и будет, если все происшествия, связанные с членами семьи Музраева, пересмотрят. Но приговор в отношении бывшего высокопоставленного силовика не вынесен. Ему может грозить до 20 лет тюрьмы. Ведь дело о покушении на убийство губернатора уже переквалифицировано в «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору». И не исключено, что это уголовное дело в отношении Музраева не последнее. Следователи проверяют его на причастность к другим преступлениям.