Ежегодный автомобильный фестиваль Low и Custom культуры «Листва 2019» состоялся 15 июня в одном из креативных кластеров Москвы. Участники мероприятия представили зрителям проекты, выполненные в стилях «Stance» и «Low».

Отмечается, что главным критерием отбора является эстетика и визуальное наслаждение. Проектные автомобили должны иметь максимально низкий клиренс и оригинальные решения по интерьеру и экстерьеру.

В качестве одного из испытательных стендов была использована обычная тележка из супермаркета, на которой наглядно показана реализация новых конструкторских решений.

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Помимо прочего в ходе фестиваля «Листва 2019» посетители смогли увидеть выставку автомобилей, побывать на мастер-классах и лично оуенить большую площадку для дрифт-соревнований.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фестиваль MY. ТЕСН прошел на курорте «Игора» в Ленинградской области.