Высокие технологии в повседневной жизни — на живописном курорте «Игора» в Ленинградской области самые продвинутые умы представляли, каким будет завтрашний день.

Ученые, разработчики, инвесторы — опытные и начинающие — собрались на ежегодный фестиваль MY.TECH, который уже стал удачной стартовой площадкой для таких смелых, дерзких и талантливых. Кто они? С участниками и их проектами познакомился Иван Уваров.

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Этот автомобиль уверенно чувствует себя и во время дрифта на гоночной трассе, и по городскому проспекту проедет без проблем. Первый российский гипер-кар для дрифта. Разработчик — дрифт-пилот Сергей Кабаргин — два года собирал эту машину не ради прибыли. Для души! И уже установил на ней рекорд России.

«На Байкале на льду разогнались 246 километров и поставились боком в двойной постановке. Этот рекорд был зарегистрирован», — рассказывает дрифт-пилот Сергей Кабаргин.

О рекордах еще только мечтает молодой разработчик Филипп Жучков. Пока он лишь презентует свою разработку, но ее уже оценили эксперты. По задумке, сканер считывает индивидуальные особенности лица человека. А затем — искусственный интеллект дает рекомендации: как изменить его жизнь к лучшему, изменив лишь внешность. Филипп и его команда планируют найти инвестора и создать мобильное приложение. Тогда, реального физиогномиста заменит виртуальный. Но, пока без человеческого опыта и знаний не обойтись.

Ваша карьера напрямую зависит от формы ваших бровей. Все по Станиславскому: «От внешнего — к внутреннему». Одна фотография и уже через мгновение на другом конце провода специалист меняет черты вашего лица. Такие приподнятые брови, например, больше всего подойдут политикам. Тогда окружающие будут воспринимать вас как уверенного в себе и отвечающего за свои слова человека.

Здесь же предлагается и отметить успех! Бокалом инновационного российского игристого. После такого на утро голова точно болеть не будет. Кубанские виноделы работают с виноградом, растущем на черноморском побережье. Для особого вкуса и качества применяют метод оптической селекции.

«Это когда виноград летит со скоростью пули, и потоками фотографируют сверху ягодки, и потоками воздуха сдувает ягоды, которые не очень устраивают по качеству», — объясняет винодел усадьбы «Дивноморское» Олег Ничвидюк.

Технологический фестиваль MY.TECH, организованный «Технопарком Санкт-Петербурга», прошел второй раз. И впервые его принял всесезонный курорт «Игора».

Участники и гости сразу же оценили современную инфраструктуру. Между прогулками по аллее Инноваций и посещением профессиональных дискуссий о развитии технологий, под рекордно жарким петербургским солнцем можно было насладиться отдыхом у озера с прекрасно обустроенным пляжем.

Здесь же — все для рыбалки, — лодки, катамараны, снаряжение выдадут тут же. Рядом работает вейк-парк и профессиональные инструкторы всегда к услугам гостей. В общем, эксперты фестиваля принимали решения и давали советы молодым разработчикам не в душных кабинетах, а на свежем воздухе, в окружении великолепных природных пейзажей. Уже сейчас понятно, многие из участников — получат рабочие места.

«На сегодняшний день у нас существует четко сформированное мнение А. Д. Беглова действующего губернатора Санкт-Петербурга по поводу развития высокотехнологичных рабочих мест», — отмечает советник губернатора Санкт-Петербурга Сергей Мовчан.

В таком уникальном природном месте как не обсудить инновации в сфере экотуризма. На него эксперты регистрируют большой спрос. Главное — найти свою точку на карте. Отель с одноименным названием представил современные экологичные технологии в строительстве. Под Приозерском в Ленинградской области на берегу реки уже принимают туристов такие современные стильные дома, бережно вписанные в окружающий ландшафт.

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Фестиваль уже подвел первые итоги. Свыше трех тысяч посетителей, более 100 участников, которые представили свои разработки и выступили спикерами в деловой программе, затронувшей практически все сферы жизни: энергетика, медицина, фармацевтика, медиабизнес, интернет вещей, ритейл, транспорт.

Организаторы — «Технопарк Санкт-Петербурга» — уже строит планы на третий MY.TECH. Обещают еще больше интересных форматов, площадок и тем для дискуссий.

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