В Саратове мужчина погиб в драке с двумя девушками

В Саратове мужчина в драке с двумя девушками был смертельно ранен и скончался в больнице, сообщают РИА Новости.

По предварительным данным, 27-летний мужчина в магазине сделал замечание девушкам из-за брошенной на пол пачки из-под сигарет. Завязалась ссора. После того как молодые люди переместились на улицу, конфликт перерос в драку. Агрессивные девушки напали на молодого человека и стали его бить. Во время потасовки одна из девушек нанесла молодому человеку удар ножом в спину.

Раненого мужчину подобрали его приятели, подоспевшие на шум. Пострадавшего доставили в больницу, где он был прооперирован, однако это не помогло. Молодой человек умер от серьезного повреждения легкого.

По информации агентства, полиция задержала участниц потасовки. В отношении одной из девушек возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Злоумышленнице грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следователи установили всех участников драки, в которой был убит житель Чемодановки Пензенской области.