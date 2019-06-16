Брэдли Купер будет разговаривать с мертвецами вместо Ди Каприо

Актер Брэдли Купер может сыграть роль фокусника в следующей киноработе Гильермо дель Торо «Аллея кошмаров».

Как сообщает News.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter прославленный мексиканский режиссер собирается снять ремейк одноименной киноленты 1947 года. Фильм рассказывает о ярмарочном фокуснике Стэне Карлайле, который умел разговаривать с мертвецами.

Предварительное согласие на съемку в этом фильм было получено от Леонардо Ди Каприо, однако договор с ним так и не был подписан. В настоящее время ведутся переговоры с агентами Брэдли Купера.

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