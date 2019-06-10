Названы настоящие причины разрыва Ирины Шейк с Брэдли Купером

Разлетевшаяся недавно новость о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера шокировала фанатов. Однако, по словам их друзей, это закономерный исход, пишут 7дней.ru.

Как рассказала приятельница Ирины, разорвать отношения было инициативой супермодели. Ее многое не устраивало в их паре. Поначалу Шейк возлагала большие надежды на роман с актером. Она мечтала, что они создадут настоящую семью и будут идти по жизни до самой старости. Но в какой-то момент что-то пошло не так. Когда конфетно-букетный период закончился, оказалось, что они очень разные люди.

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Брэдли Купер с головой окунулся в карьеру, пара все меньше проводила время вместе. Ирина Шейк надеялась, что с появлением дочки все изменится, однако влюбленные стали отдаляться еще больше. Модель надеялась, что они узаконят отношения с рождением ребенка, однако этого не случилось.

К тому же, Брэдли стали приписывать интрижку с Леди Гагой, что очень оскорбило Ирину, хотя у нее не было доказательств измены. После этого звезды еще пытались наладить отношения, однако из этого ничего не вышло. Видимо, они уже стали чужими людьми друг для друга.

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Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Шейк и Брэдли Купер поставили отношения на паузу.