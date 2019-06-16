Звезда «Папиных дочек» раскрыла подробности семейной жизни

, 9:15 Фото 264

Дарья Мельникова рассказала, как успевает справляться с домашними обязанностями, работать и воспитывать детей.

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Фото, видео: Instagram @melnikovadsh

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Российская актриса Дарья Мельникова, известная по сериалу «Папины дочки», буквально полгода назад родила второго ребенка. Хлопот в ее жизни прибавилось. Теперь необходимо и за двумя детьми смотреть, и с домашними делами справляться, и на съемки успевать. Впрочем, молодая мама разбирается со всеми обязанностями на ура. О том, как грамотно распределить свое время, она рассказала в интервью для 7дней.ru.

«Делать домашние дела с детьми и отдыхать во время детского отдыха — главное правило, которому научила меня мама. Оно меня очень спасает», — уверяет теледива.

Мельникова не любит оставлять своих малышей с няней. Она старается их повсюду водить с собой и только в крайних случаях прибегает к услугам помощниц. Светский вечер, деловая встреча, съемки — дети артистки везде рядом с ней. Однако и с таким графиком звезда успевает отдыхать. По словам актрисы, ей во всем старается помогать муж актер Артур Смольянинов. Он с удовольствием проводит время с малышами и часто перекладывает на свои плечи обязанности по хозяйству.

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«И, надо сказать, очень помогает… И с детьми, и по дому! Я даже скажу, что слишком сильно расслабляюсь, когда он рядом, и делаю в три раза меньше дел», — призналась Мельникова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники взволнованы состоянием Мельниковой.

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