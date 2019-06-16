Макияж для тела: Ким Кардашян раскрыла секрет гладкой и сияющей кожи — видео

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Модель опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором наглядно продемонстрировала эффект от косметической процедуры.

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Фото, видео: instagram @kimkardashian

Поклонники знают Ким Кардашян как успешную модель и актрису. Некоторые считают ее фигуру эталоном красоты. Однако, чтобы оставаться в такой форме, звезде приходится работать над собой и часто делать различные косметические процедуры.

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Не все из поклонников светской красавицы знают, что врачи ей диагностировали псориаз. На публике Кардашян всегда появляется с гладкой кожей без красных пятен. Но, как выяснилось, чтобы добиться такого эффекта, ей приходится прибегать к некоторым хитростям.

На своей странице в Instagram звезда рассказала, что регулярно маскирует проявления болезни на ногах, используя специальные средства.

«Я прибегаю к этому методу, когда хочу улучшить тон кожи на теле или скрыть проявления псориаза. Кроме того, у меня выступающие вены и легко появляются синяки, и все это было моим большим секретом долгое время. Но я научилась жить со своими недостатками», - поделилась Ким.

instagram @kimkardashian

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По окончанию всех процедур актриса сделала фото, на котором продемонстрировала результат макияжа для тела. Поклонники пришли в восторг и взяли метод, предложенный светской львицей, себе на заметку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ким Кардашян показала последствия хронической болезни.

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