Видео момента страшного ДТП под Воронежем, в котором погибли восемь человек

, 15:53 Эксклюзивное видео 122

Смертельная авария произошла в субботу, 15 июня, на 59 километре трассы «Воронеж — Луганск». В результате выжил только один ребенок.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

В распоряжении 5-tv.ru появилось видео момента смертельного ДТП под Воронежем с участием легкового автомобиля и микроавтобуса, которое произошло в субботу, 15 июня.

По информации регионального управления МВД, автомобиль Ford Focus и автобус Volkswagen Transporter столкнулись на встречной полосе. Предположительно, авария произошла из-за того, что водитель легковой машины неожиданно выехал на «встречку».

В результате ДТП восемь человек погибли, и один человек пострадал. Это десятилетняя девочка. По данным РИА Новости, медики оценивают ее состояние как тяжелое. У ребенка диагностированы открытые переломы ног, рук и закрытая черепно-мозговая травма. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что водитель Ford Focus не был злостным нарушителем ПДД. В базе ГИБДД за последнее время у него имелся только один неоплаченный штраф.

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