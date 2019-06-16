Британские специалисты выяснили, сколько нужно спать и во сколько ложиться, чтобы выглядеть свежо и бодро. Как сообщает «Экономика сегодня», исследователи компании Sealy вычислили, что оптимальная длительность сна — девять часов 10 минут.

По словам исследователей, при таком режиме сна у людей улучшается самочувствие, цвет лица и состояние кожи.

Отдельно установлено, что оптимальное время для того, чтобы лечь спать — 21:45. Если укладываться спать именно в это время и спать девять часов и десять минут, накопленные за день стресс и усталость уйдут.

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