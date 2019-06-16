Волочкова резко ответила на обвинения в алкоголизме

Балерина Анастасия Волочкова ответила на обвинения в чрезмерной, по мнению критиков в сети, любви к алкоголю.

В одной из программ на НТВ бывшая балерина заявила, что выпивает лишь один бокал шампанского в день и не видит в этом ничего плохого.

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«Могу себе позволить шампанское после того, как отпахала, а это вам не под фанеру спеть. У нас полстраны бухает, а Волочкова с бокалом шампанского — алкоголик. Я всей стране желаю такого алкоголизма», — сказала Анастасия.

Однако те, кто посмотрел это интервью, балерине все же не поверили, передает Утро.ру.

«Выдает лицо о пристрастии к алкоголю, ни один грим и макияж этого не скроет никогда», — прокомментировал один из пользователей.

«Видно, что с рюмкой дружит», — написал другой юзер, пожелав Анастасии Волочковой признать свою беду и обратиться к врачу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бывшая балерина якобы спасла Ксению Собчак от наркотической зависимости.