Актер Михаил Боярский в субботу, 15 июня, отправился на первую за 30 лет рыбалку и поймал сразу двух щук. Об этом в Instagram рассказал сын артиста, депутат Государственной Думы — Сергей Боярский, передает «Экономика сегодня».

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По словам Сергея, эту поездку они планировали вот уже несколько лет.

«А давай после майских, а давай в конце лета, а давай осенью, а давай на следующий год… Решительно невыносимо было продолжать в том же духе, поэтому быстро и спонтанно мы с моим другом вытащили моего отца на рыбалку», — написал он.

В результате Боярскому удалось поймать аж двух щук, несмотря на столь длительный перерыв в рыбалке.

«Но это всего лишь приятное дополнение к самому главному и важному — я побыл с отцом, он побыл со мной», — отметил Сергей.

Подписчики сына артиста, в свою очередь, похвалили его и Михаила Боярского.

«Очень нежно про взаимоотношения сына и отца, все понятно и пусть так будет много-много лет!» — прокомментировал пост один из них.

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