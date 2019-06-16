«Шприц, танцы и полуголые девушки»: Киркоров напомнил, каким был в молодости

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров опубликовал в сторис фрагменты своего давнего клипа на песню «Медсестра», который вышел еще в 1998 году. В нем певец танцует в образе врача в окружении полуголых девушек, передает Утро.ру.

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