«Шприц, танцы и полуголые девушки»: Киркоров напомнил, каким был в молодости

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров опубликовал в сторис фрагменты своего давнего клипа на песню «Медсестра», который вышел еще в 1998 году. В нем певец танцует в образе врача в окружении полуголых девушек, передает Утро.ру.
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 июня
Эти кадры, которые больше напоминают фильм для взрослых, артист «посвятил» российским медикам. В воскресенье, 16 июня, в стране традиционно отмечается День медицинского работника. Увы, поклонники Киркорова не смогли оценить юмор певца, поскольку его сторис закрыты для комментариев.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о первом ухажере дочери Филиппа Киркорова — семилетней Аллы-Виктории.