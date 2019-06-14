Филипп Киркоров раскрыл «секрет» дочери Аллы-Виктории о первом ухажере

Певец Филипп Киркоров придал огласке тайну своей семилетней дочери — Аллы-Виктории, пишет журнал «Собеседник». Девочка поделилась с отцом «секретом».

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Алла-Виктория рассказала, что у нее появился первый ухажер. Одноклассник по имени Федя то и дело приносит дочери поп-короля российской эстрады подарки. Например, недавно вручил линейку с надписью «Алла». Но, несмотря на это, Федя так и не сумел впечатлить девочку, потому ведет себя «как дурачок». Пользователи, в свою очередь, очень заинтересовались «личной жизнью» девочки.

«Папа, я больше не буду выдавать свои секреты!» — сказала она отцу после того, как он рассказал об этом в сети, пишет «Собеседник».

Певец, в свою очередь, одобрил ее пожелание, объяснив, что у социальных сетей есть обратная сторона.

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