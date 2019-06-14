«Бесконечные ноги!» — Лобода анонсировала свой концерт снимком в купальнике

, 19:16 Фото 368

Певица наповал сразила поклонников невероятной длиной ног.

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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Светлана Лобода сразила своих поклонников в Instagram «горячим» фото, которым решила анонсировать свой концерт в Турции. На снимке певица позирует в купальнике босиком на фоне каменной стены.

«Живой концерт сегодня вечером Port Nature. Анталия ты готова?», — подписала снимок певица.

Подписчики обратили внимание на невероятную длину ног артистки.

«Вот это ноги!»

«Бесконечные ноги! Огонь!

«Нооогииии!»

«Какие ноги! Таких мало. Вы чудо!»

«Самые красивые пальцы на ногах».

«Вот это действительно огонь! Светлана! Ты крута и обворожительна!», — восхищаются комментаторы.

Instagram @lobodaofficial

Снимок молодых Алентовой и Меньшовой появился в сети — фото

Ранее 5-tv.ru рассказывал о соре Светланы Лободы с Сергеем Лазаревым на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ.

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