Светлана Лобода сразила своих поклонников в Instagram «горячим» фото, которым решила анонсировать свой концерт в Турции. На снимке певица позирует в купальнике босиком на фоне каменной стены.

«Живой концерт сегодня вечером Port Nature. Анталия ты готова?», — подписала снимок певица.

Подписчики обратили внимание на невероятную длину ног артистки.

«Вот это ноги!»

«Бесконечные ноги! Огонь!

«Нооогииии!»

«Какие ноги! Таких мало. Вы чудо!»

«Самые красивые пальцы на ногах».

«Вот это действительно огонь! Светлана! Ты крута и обворожительна!», — восхищаются комментаторы.

Instagram @lobodaofficial

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