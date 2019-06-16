«Красивая до беспредела!»: Новая фотосессия Водонаевой покорила фанатов

Телеведущая Алена Водонаева поделилась с поклонниками снимком из новой фотосессии. На нем она, облаченная в один лишь белый пиджак, сидит на стуле и позирует перед камерой. Как призналась мужская половина фанатов, на этой фотографии они смогли разглядеть все достоинства фигуры Водонаевой, передает Утро.ру.

Видео: Голые Шаляпин и Цымбалюк-Романовская нежатся в ванной

«Ох, какая красота! Все посмотрел, все оценил!» — прокомментировал публикацию один из них.

«Красивая и очень сексуальная!» — подтвердил другой.

«Алена, у вас просто идеальная форма!» — высказался еще один пользователь.

«Расскажите о секретах, как держите себя в форме. Хочется так же!» — не сдержался юзер.

Телеведущая, в свою очередь, поблагодарила подписчиков за лестные отзывы.

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ксения Бородина вспылила из-за Водонаевой.