СМИ Польши раскритиковали слова президента о превосходстве поляков над русскими

Польский журналист Томаш Залевски раскритиковал слова президента страны Анджея Дуды о превосходстве поляков над русскими. Во время выступления на совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом, прибывшим с визитом в Польшу, Дуде задали вопрос — является ли РФ союзницей Польши. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на издание Politika.

Дуда заявил, что поляки «смелее и храбрее русских», чем по мнению журналиста, нанес жителям России «удар ниже пояса».

Залевски, в своей статье выразил уверенность — говорить об отсутствии «высшего мужества» у народа, который в годы Второй мировой войны потерял больше 20 миллионов человек и сотен тысяч — в Сталинграде, — это проявлять «как минимум очень неумную бестактность».

Ведь такие заявления, по мнению автора публикации, обязательно найдут отклик не только внутри страны, но и за ее пределами.

Ранее 5-rv.ru рассказывал о том, что Дональд Трамп во время визита в Польшу в очередной раз призвал страны Западной Европы отказаться покупать российский газ, и пригрозил санкциями в отношении газопровода «Северный поток — 2».