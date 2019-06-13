Президент США Дональд Трамп снова обратился к главам европейских стран с призывам отказаться от закупок российского газа в пользу американского голубого топлива.

По словам лидера Соединенных Штатов, «у людей есть право делать то, что они хотят», однако американские власти оставляют за собой возможность введения ограничительных мер в отношении членов проекта «Северный поток — 2».

В ходе пресс-конференции с лидером Польши Анджеем Дудой Дональд Трамп отметил, что Германия в газовом вопросе ставит себя в зависимость от России. В свою очередь, Вашингтон «защищает» Берлин от Москвы, пытаясь остановить прокладку «Северного потока — 2».

Президент США особо заострил внимание на том, что надеется на благополучное разрешение сложившейся ситуации.

«Посмотрим, чем все закончится. Надеемся, что у нас (США — Прим. ред.) будут отличные отношения с Россией, Китаем, Германией и другими странами мира», — цитирует Трампа РИА Новости.

Во время беседы с польским лидером американский президент также обратил внимание своего коллеги, что многие государства Европы хотели бы закупать сжиженный природный газ именно у США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ-2019, заявил — реализация «Северного потока — 2» отвечает национальным интересам всех стран-участниц.