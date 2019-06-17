Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве

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Ухудшение состояния здоровья Васильева связано с воспалением легких.

Фото: ТАСС / Станислав Красильников

Глава республики Дагестан Владимир Васильев был госпитализирован в Москве с воспалением легких. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление, сделанное пресс-службой администрации главы и правительства республики в понедельник, 17 июня.

Пока Владимир Васильев находится на лечении, его обязанности будет исполнять председатель Правительства республики Дагестан Артем Здунов. О тяжести состояния руководителя региона пока не сообщается. Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что руководство Росреестра по Дагестану обвиняется в махинациях на 370 миллионов.

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