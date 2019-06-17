76-летний программист из Петербурга вышел в финал конкурса «Цифровой прорыв»

, 5:50 Эфирная новость 21

«Цифровой прорыв» — это всероссийский конкурс для IT-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

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Финал конкурса специалистов в области IT-технологий «Цифровой прорыв» пройдет в Казани в сентябре. Об этом рассказали в оргкомитете состязания. За право называться лучшими боролись более 300 разработчиков цифрового контента со всей страны. В итоге, в финал вышли только 30 команд. А участник одной из них совершил свой личный прорыв.

76-летний житель Петербурга считается самым возрастным участником конкурса. Биолог по образованию, программист по призванию Евгений Полищук не только легко конкурирует с молодыми специалистами, но и обучает всех желающих языку машин в рекордные сроки.

«Работает, например, в нашем биологическом институте физик. Делает там модель. Приходит ко мне — надо сосчитать. А я вижу, что он сам все это может сделать, надо только подсказать. Поэтому я и изобрел скоростной метод обучения программированию», — рассказывает финалист конкурса «Цифровой прорыв» Евгений Полищук.

О конкурсе Евгений узнал случайно — увидел рекламу в интернете. А в отборочном туре успешно прошел все 50 онлайн-тестов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Петербурге открылась выставка художественных работ искусственного интеллекта.

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