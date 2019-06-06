В Петербурге открыли выставку художественных работ искусственного интеллекта

Первая в России выставка, посвященная роли искусственного интеллекта в современном искусстве, открылась в Петербурге. Экспозиция создана благодаря партнерству Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Государственного Эрмитажа.
Выставка является частью культурной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019). В ней принимают участие 14 творческих коллективов из 12 стран мира.
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Активными инвесторами в технологии искусственного интеллекта являются РФПИ и международные партнеры.
Примером современного искусства, созданного на основе ИИ, является картина «Портрет Эдмонда Белами», созданная арт-группой Obvious. Произведение было продано на аукционе Christie’s почти за полмиллиона долларов. Французские художники и программисты при создании картины использовали генеративно-состязательные сети, отличительной особенностью которых является одновременная работа двух алгоритмов, один из которых создает изображения, а второй их критически осмысливает и отсеивает неудачные.
Большинство работ, вошедших в экспозицию, являются результатом обработки обширных баз данных с помощью технологий искусственного интеллекта. Так, саудовская художница Лулуа Аль-Хамуд создает абстрактную графическую форму нового языка на основе арабского алфавита, который претендует на то, чтобы стать универсальным средством общения.
Министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халид Аль-Фалих поблагодарил организаторов выставки — Российский фонд прямых инвестиций в лице гендиректора Кирилла Дмитриева, министра культуры РФ Владимира Мединского и директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о соглашении «Курчатовского института» и топливной компании ТВЭЛ о создании научных установок класса мегасайенс, которое было подписано на ПМЭФ-2019.