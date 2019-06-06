В Петербурге открыли выставку художественных работ искусственного интеллекта

Первая в России выставка, посвященная роли искусственного интеллекта в современном искусстве, открылась в Петербурге. Экспозиция создана благодаря партнерству Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Государственного Эрмитажа.

Выставка является частью культурной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019). В ней принимают участие 14 творческих коллективов из 12 стран мира.

« Это одна из первых выставок искусства, созданного с помощью искусственного интеллекта, в России. Сейчас существует очень большой интерес к искусственному интеллекту в мире, и мы считаем, что неслучайно здесь представлены работы из 12 стран. Это пример как взаимодействия искусственного интеллекта и человека, так и взаимодействия между нашими странами. Мы считаем, что искусство объединяет, поэтому такое единение между странами крайне важно. На выставке Здесь также присутствуют наши партнеры, которые управляют капиталом более 15 трлн долларов. Для нас важно, что спонсором этой выставки выступило Министерство культуры Саудовской Аравии, Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) и Российско-японский инвестиционный фонд (РЯИФ). Это показывает, что совместно мы можем реализовывать многие проекты, не только инвестиционные, но и культурные» , — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Активными инвесторами в технологии искусственного интеллекта являются РФПИ и международные партнеры.

Примером современного искусства, созданного на основе ИИ, является картина «Портрет Эдмонда Белами», созданная арт-группой Obvious. Произведение было продано на аукционе Christie’s почти за полмиллиона долларов. Французские художники и программисты при создании картины использовали генеративно-состязательные сети, отличительной особенностью которых является одновременная работа двух алгоритмов, один из которых создает изображения, а второй их критически осмысливает и отсеивает неудачные.

Большинство работ, вошедших в экспозицию, являются результатом обработки обширных баз данных с помощью технологий искусственного интеллекта. Так, саудовская художница Лулуа Аль-Хамуд создает абстрактную графическую форму нового языка на основе арабского алфавита, который претендует на то, чтобы стать универсальным средством общения.

Министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халид Аль-Фалих поблагодарил организаторов выставки — Российский фонд прямых инвестиций в лице гендиректора Кирилла Дмитриева, министра культуры РФ Владимира Мединского и директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского.

«В Санкт-Петербургском Международном экономическом форуме участвует большая делегация из Саудовской Аравии. Многие представители этой делегации находятся на выставке „Искусственный интеллект и диалог культур“, организованной Российским фондом прямых инвестиций и Государственным Эрмитажем. Нам очень приятно поддержать эту замечательную выставку, которая открывается сегодня. Я могу с гордостью сказать, что из четырнадцати работ, представленных здесь, две созданы очень талантливыми художницами из Саудовской Аравии. Я надеюсь, что вы получите удовольствие от знакомства с их работами. Они демонстрируют не только возможности искусства и науки, но и говорят о возможностях, которые открываются для женщин Саудовской Аравии», — заявил Аль-Фалих.

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