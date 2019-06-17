«Прощай, кадетство!»: Певица Алена Свиридова выложила фото с возмужавшим сыном

Заслуженная артистка России Алена Свиридова выложила фото с возмужавшим младшим сыном в военной форме. Она не скрывает материнской гордости — Григорий закончил кадетское училище.
К слову, по словам Алены, она позволила сыну определять свое место в жизни и не навязывала ему своих предпочтений. Поэтому, с радостью приняла выбор сыном военной стези, пишет StarHit.
56-летняя певица опубликовала снимок со своим сыном в воскресенье, 16 июня.
У Алены Свиридовой двое сыновей. Старшему, Василию, 36 лет. Это сын от первого брака. В настоящее время Василий вместе с отцом Сергеем Свиридовым проживает в Канаде.
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Отцом Григория стал бывший манекенщик Дмитрий Мирошниченко. Родители расстались, когда мальчику было два года.
Ранее 5-tv.ru публиковал признание Алены Свиридовой о том, как она расставалась с первым мужем.