«Прощай, кадетство!»: Певица Алена Свиридова выложила фото с возмужавшим сыном

Заслуженная артистка России Алена Свиридова выложила фото с возмужавшим младшим сыном в военной форме. Она не скрывает материнской гордости — Григорий закончил кадетское училище.

К слову, по словам Алены, она позволила сыну определять свое место в жизни и не навязывала ему своих предпочтений. Поэтому, с радостью приняла выбор сыном военной стези, пишет StarHit.

56-летняя певица опубликовала снимок со своим сыном в воскресенье, 16 июня.

«У солдата выпускной. Вот и выросла малютка. Прощай, кадетство!» — так озаглавила Алена свою публикацию в Instagram.

Instagram @alenasviridova

У Алены Свиридовой двое сыновей. Старшему, Василию, 36 лет. Это сын от первого брака. В настоящее время Василий вместе с отцом Сергеем Свиридовым проживает в Канаде.

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Отцом Григория стал бывший манекенщик Дмитрий Мирошниченко. Родители расстались, когда мальчику было два года.

Ранее 5-tv.ru публиковал признание Алены Свиридовой о том, как она расставалась с первым мужем.