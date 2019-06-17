Первый особняк королевы Елизаветы II и принца Филиппа выставили на торги

Первый дом британской королевы Елизаветы II и ее мужа принца Филиппа выставили на продажу.

Королевская чета поселилась на вилле Guardamangia, выстроенной в духе итальянского палаццо на Мальте, сразу после свадьбы, которая состоялась 20 ноября 1947 года. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Общая площадь Guardamangia превышает 5 тысяч квадратных футов (почти 465 квадратным метров — Прим. ред.). В замке шесть спален, три ванные комнаты, гостиная, столовая, кухня, и терраса с видом на сад.

Елизавета II с супругом прожили в первом своем замке всего два года. Все оставшееся время вилла пустовала. За долгие годы особняк очень обветшал и нуждается в серьезном ремонте.

Adam Alexander @telegraph.co.uk

По информации официального биографа Елизаветы II Бена Пимлотта, она признавалась, что время, проведенное ею с мужем на Мальте, было лучшим за всю ее жизнь.

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Первоначальная стоимость первого замка правящей британской королевской четы — 6,7 миллиона долларов. Сообщается, что желающих приобрести королевский особняк пока не нашлось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему муж британской королевы 97-летний принц Филипп добровольно отказался от водительских прав.