Юрий Хованский стал помощником самого молодого депутата Госдумы

Самый молодой депутат Госдумы Василий Власов пригласил в свою команду YouTube-блогера Юрия Хованского. Об этом парламентарий сообщил РИА Новости.

По словам Власова Хованский будет работать на общественных началах. Депутат отметил, что у Юрия на канале в YouTube множество роликов посвященных социальной тематике. Например, сравнение товаров одного типа, но диаметрально противоположных ценовых категорий.

«У него есть также достаточно смешной интересный проект „Шаверма-патруль“, где он ходит по городу Санкт-Петербургу и окрестностям и проверяет точки общепита на качество продукции и санитарные нормы. Мне кажется, что такой видеоблогер как Юрий Хованский сможет донести до молодежи некоторые инициативы и нам помочь в нашем законотворческом процессе» , — сказал Власов.

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Кроме того, депутат отметил, что Хованского постоянно смотрят молодые люди и он может стать экспертом в вопросах молодежной политики.

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