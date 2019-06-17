Юрий Хованский стал помощником самого молодого депутата Госдумы

Самый молодой депутат Госдумы Василий Власов пригласил в свою команду YouTube-блогера Юрия Хованского. Об этом парламентарий сообщил РИА Новости.
По словам Власова Хованский будет работать на общественных началах. Депутат отметил, что у Юрия на канале в YouTube множество роликов посвященных социальной тематике. Например, сравнение товаров одного типа, но диаметрально противоположных ценовых категорий.
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Кроме того, депутат отметил, что Хованского постоянно смотрят молодые люди и он может стать экспертом в вопросах молодежной политики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что были названы самые популярные профили в Instagram.