Нестандартное решение: тувинец откусил часть языка атаковавшего его медведя

Невероятная история произошла в Тыве. Местный житель не только выжил в схватке с медведем, но даже дал ему отпор. Когда медведь практически начал жевать его лицо, мужчина отреагировал неожиданно — укусил животное!

Напугал косолапого так, что тот предпочел спасаться бегством.

Что же произошло в тайге, и как чувствует себя после схватки с медведем «выживыший»? Узнавала Ксения Солдатова. Эксклюзивное интервью для нашего канала.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как смелый и ловкий медведь повис на дереве в Приморье.