«Повернись»: Принц Гарри отчитал Меган Маркл и попросил вести себя вежливо

Уже долгое время ходят слухи о том, что Меган Маркл незнакома с нормами королевского этикета и ведет себя неприлично на публике. Поводом к сплетням послужило поведение герцогини Сассекской в день рождения королевы Елизаветы II. Поклонники монаршей четы сочли, что Меган вела себя возмутительно во время парада, который вся королевская семья принимала на балконе Букингемского дворца.

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На несоответствующее поведение жены обратил внимание и сам принц Гарри. Как пишет издание Еxpress.co, герцогу пришлось дать некоторые указания своей супруге, чтобы она вела себя прилично. Об этом стало известно из видеозаписи, которая была сделана в день рождения королевы. На кадрах видно, как королевская особа вмешивается в диалог Гари с принцем Эндрю и поворачивается спиной к представителям СМИ и всей публике.

Увидев это, герцог Сасасекский не смог промолчать. Он дал супруге два коротких строгих приказа. Сначала принц сказал жене: «Повернись» – и после того, как Меган продолжила, не поворачиваясь смотреть на Гарри, он добавил: «Смотри». Только тогда монаршая особа прислушалась к герцогу и повернулась к людям.

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