Как пройдет крещение сына Меган Маркл и принца Гарри

Учитывая, что Меган Маркл и принц Гарри со времен своей женитьбы не раз пытались нарушить правила, принятые в королевской семье, поклонники четы были уверены, что церемония крещения маленького Арчи пройдет не совсем традиционно. Однако, как пишет Еxpress.co, герцог и герцогиня Сассекские во время проведения важнейшего для христиан таинства решили не пренебрегать порядками королевского общества.

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Когда наследнику принца Гарри исполнится два месяца, его крестят в часовне Святого Георгия, где в детстве крестили и самого герцога. Предположительно, служба состоится в июле. Ее проведут преподобный Дэвид Коннер и архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, который принял Меган Маркл в англиканскую веру.

В день важного христианского таинства на Арчи наденут традиционную виндзорскую одежду — кружевное платье, которое представляет точную копию того, что было заказано королевой Викторией для крещения ее первого ребенка еще в 1841 году.

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На церемонии будут присутствовать все члены королевской семьи, за исключением королевы Елизаветы II. Ожидается, что в церковь прибудут принц Чарльз и его жена Камилла, герцогиня Корнуоллская, а также принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон. Королева не сможет присутствовать на крещении из-за деловых договоренностей, которые были заключены ранее, пишет Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Меган Маркл и принц Гарри показали фото первенца в честь Дня отца.