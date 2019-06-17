В международном аэропорту «Нижневартовскавиа» самолет «Уральских авиалиний», направлявшийся в Уфу, был задержан на девять с половиной часов из-за самопроизвольно открывшегося надувного трапа.

Пассажиры должны были вылететь в 02:55 (00:55 мск), но произошло это лишь в 12:20 (10:20 мск).

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При этом, согласно табло на сайте воздушной гавани, обратный рейс из столицы Башкирии также задерживается: вместо 08:55 (06:55) его прибытие ожидается в 17:45 (15:45).

В конце мая международному аэропорту Нижневартовск было присвоено имя Виктора Муравленко — советского организатора нефтяной и газовой промышленности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прокуратура оштрафовала «S7 Airlines» за жару в салоне самолета.