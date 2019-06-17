Прокуратура оштрафовала «S7 Airlines» за жару в салоне самолета

Транспортная прокуратура Новосибирска оштрафовала авиакомпанию «S7 Airlines» за чрезмерную жару на борту рейса «Новосибирск — Екатеринбург», который перевозил группу «Чайф». По данным прокуратуры, в момент взлета в салоне самолета «Embraer 170» наблюдалась повышенная температура, система кондиционирования работала неправильно и при обратном полете.

«Причиной нарушения прав пассажиров явилось ненадлежащее функционирование датчика температуры. Принять меры к исправлению сложившейся на борту воздушного судна ситуации члены экипажа не смогли, поскольку не обладали информацией об особенностях работы прибора» , — сообщает ведомство.

После проверки директору «S7 Airlines» было вынесено представление, а с бортпроводниками провели занятие, посвященная системам кондиционирования на борту. Кроме того, компания была оштрафована на 30 тысяч рублей.

Инцидент произошел в декабре 2018 года — музыканты группы «Чайф» летели из Новосибирска в Екатеринбург и вместе с другими пассажирами пожаловались на жару. По некоторым данным, воздух в салоне прогрелся до 40 градусов, ряду пассажиров стало плохо.

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