РФ усилит западную границу в ответ на увеличение войск США в Польше

Россия ответит на размещение военных частей США на территории Польши усилением войск в западной части страны. Если Польша первая нанесет удар по РФ, то она сама станет «мишенью». Сенатор полагает, что в Варшаве это не до конца понимают.

«Конечно, Россия усилит свои соответствующие части в этом районе», — заявил Джабаров РИА Новости.

Ранее в силу вступила договоренность между Анджеем Дудой и Дональдом Трампом. В Польской республике планируют создание шести точек с американскими войсками. Трамп ранее говорил о том, что Польша обеспечит НАТО базами для военнослужащих. При этом Белоруссия также оценивает внедрение военных частей как угрозу, заявил министр обороны республики Андрей Равков.

Бельгийская разведка уволила офицера из-за подозрений в связях с Россией

В эфире радио Sputnik военный эксперт Александр Жилин заявил, что США и их союзники фактически бесповоротно переходят на схемы обеспечения безопасности времен холодной войны. Причем планам США по усилению военного присутствия в Восточной Европе не рады и в ЕС. Германия и Франция понимают, что с помощью Варшавы Вашингтон будет проталкивать собственные интересы в Старом Свете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как СМИ Польши раскритиковали слова президента о превосходстве поляков над русскими.