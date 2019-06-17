РФ усилит западную границу в ответ на увеличение войск США в Польше

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Владимир Джабаров — первый зампред комитета Совфеда по международным делам — считает, что внедрение новых американских баз бесполезно и Польша тем самым ставит себя под угрозу.

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Фото, видео: ТАСС / Лев Федосеев, Антон Новодержкин, Сергей Карпухин, www.globallookpress.com

Россия ответит на размещение военных частей США на территории Польши усилением войск в западной части страны. Если Польша первая нанесет удар по РФ, то она сама станет «мишенью». Сенатор полагает, что в Варшаве это не до конца понимают.

«Конечно, Россия усилит свои соответствующие части в этом районе», — заявил Джабаров РИА Новости.

Ранее в силу вступила договоренность между Анджеем Дудой и Дональдом Трампом. В Польской республике планируют создание шести точек с американскими войсками. Трамп ранее говорил о том, что Польша обеспечит НАТО базами для военнослужащих. При этом Белоруссия также оценивает внедрение военных частей как угрозу, заявил министр обороны республики Андрей Равков.

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В эфире радио Sputnik военный эксперт Александр Жилин заявил, что США и их союзники фактически бесповоротно переходят на схемы обеспечения безопасности времен холодной войны. Причем планам США по усилению военного присутствия в Восточной Европе не рады и в ЕС. Германия и Франция понимают, что с помощью Варшавы Вашингтон будет проталкивать собственные интересы в Старом Свете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как СМИ Польши раскритиковали слова президента о превосходстве поляков над русскими.

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