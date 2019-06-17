Видео: во время турбулентности бортпроводника с тележкой подбросило к потолку

В сети появилось видео из салона самолета Boeing 737-300 авиакомпании ALK Airlines, который в воскресенье, 16 июня, выполнял рейс «Приштина — Базель». На кадрах видно, как в один из моментов в пассажиров «прилетает» содержимое тележки бортпроводника, где также находились и емкости с горячей водой.

Среди людей возникает паника, некоторые кричат от боли. Вероятно, они обожглись кипятком.

По информации 5-tv.ru, причиной инцидента стала зона сильной турбулентности, в которую лайнер попал, пролетая над Альпами. Именно в этот момент бортпроводник находился с тележкой в проходе. По некоторым данным, сотрудника экипажа вместе с тележкой «подбросило к потолку» самолета. После приземления Boeing десяти пассажирам понадобилась медицинская помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как пассажиры рейса Нижневартовск — Уфа томились в аэропорту почти десять часов.