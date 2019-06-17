Для реабилитации Алибасова в Казахстане предоставят шале, вертолет и медиков

, 18:06 148

По словам сына продюсера, за музыкантом в Москву пришлют частный самолет.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Instagram @barialibasovjr

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Отравление Бари Алибасова 53

На время реабилитации в Казахстане Бари Алибасову пообещали предоставить необходимый медицинский уход, горное шале и личный вертолет. Об этом сообщил новостному агентству «Москва» сын продюсера.

«Казахская сторона в благодарность за то, что он казах в принципе и принял участие в переносе столицы в Астану, предложила, по тем дружеским связям, которые у него там появились, шале в горном районе Казахстана со своим вертолетом», — пояснил Бари Алибасов-младший.

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По его словам, из Казахстана в Москву за Алибасовым пришлют частный самолет.

«Я не сомневаюсь, что это будет лучше, чем в Германии», — резюмировал сын продюсера.

Он рассказал также, что отец до сих пор испытывает проблемы с памятью. Музыкант считает, что только что вернулся из поездки в Сочи с Лидией Федосеевой-Шукшиной, которая была 24 года назад.

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Как ранее сообщал 5-tv.ru, в понедельник, 17 июня, Бари Алибасова выписали из больницы. Спустя 13 дней после отравления жидкостью для прочистки труб «Крот» сын забрал его из реанимации НИИ имени Склифосовского и отвез «в секретное место». Рядом с ним находится супруга Лидия Федосеева-Шукшина.

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